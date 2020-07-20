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futebol

Lukaku marca no fim e Inter de Milão fica no empate com a Roma

Atacante belga saiu do banco para, de pênalti, deixar tudo igual no Stadio Olímpico...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 21:51

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 21:51

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma empatou com a Inter de Milão por 2 a 2. Spinazzola e Mkhitaryan marcaram para os romanos, enquanto De Vrij e Lukaku fizeram os gols dos nerazzurris.
RUIM PARA OS DOISO resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes. Enquanto a Inter de Milão buscava se aproximar da Juventus, a Roma quer se garantir na Liga Europa do próximo ano. Com o resultado, nenhum dos dois garantiu seu objetivo.
FRUSTRANTEA Roma fica com uma sensação de injustiça. Melhor durante a maior parte do jogo, a equipe treinada por Paulo Fonseca cometeu um pênalti bobo no final e deu o empate à Inter. Poderia ter sido um resultado favorável.
FASE BOAMkhitaryan chegou a nove gols pela Roma. Com 24 jogos pelo clube, o jogador igualou a quantidade de vezes que balançou as redes com a camisa do Arsenal, com 35 jogos a menos.

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