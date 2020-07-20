Lukaku marca no fim e Inter de Milão fica no empate com a Roma

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma empatou com a Inter de Milão por 2 a 2. Spinazzola e Mkhitaryan marcaram para os romanos, enquanto De Vrij e Lukaku fizeram os gols dos nerazzurris.

RUIM PARA OS DOISO resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes. Enquanto a Inter de Milão buscava se aproximar da Juventus, a Roma quer se garantir na Liga Europa do próximo ano. Com o resultado, nenhum dos dois garantiu seu objetivo.

FRUSTRANTEA Roma fica com uma sensação de injustiça. Melhor durante a maior parte do jogo, a equipe treinada por Paulo Fonseca cometeu um pênalti bobo no final e deu o empate à Inter. Poderia ter sido um resultado favorável.