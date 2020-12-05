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futebol

Lukaku marca, Hakimi faz dois e Inter de Milão vence o Bologna

Com a vitória, equipe treinada por Antonio Conte assumiu a
vice-liderança do Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 18:41

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 18:41

Crédito: Divulgação/Inter de Milão
A Inter de Milão conquistou mais três pontos no Campeonato Italiano. Jogando em casa, a equipe de Antonio Conte venceu o Bologna por 3 a 1. Lukaku e Hakimi, duas vezes, marcaram para os mandantes. Vignato descontou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOLogo aos 15 minutos do primeiro tempo, a estrela do vice-artilheiro do Campeonato Italiano apareceu. Romelu Lukaku aproveitou bola dividida em cruzamento de Perisic para abrir o placar.
Aos 44, Hakimi recebeu ótimo lançamento de Brozovic e colocou uma distância ainda maior no placar. Aos 19, Vignato marcou para o Bologna, que ameaçava uma reação.
Três minutos depois, Hakimi acabou com qualquer esperança dos visitantes. O marroquino fez ótima jogada pela direita, trouxe para dentro e chutou forte, rasteiro e sem chances para o goleiro.
Com a vitória, a Inter de Milão assumiu a segunda colocação do Campeonato Italiano, com 21 pontos. O Bologna é o décimo colocado, com 12 pontos conquistados.

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