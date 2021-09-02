Lukaku marca dois e, de virada, Bélgica atropela seleção da Estônia pelas Eliminatórias

A Bélgica venceu a seleção da Estônia por 5 a 2, no Le Coq Arena, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. A Estônia abriu o placar nos minutos iniciais, porém, ainda no primeiro tempo, levou a virada da Bélgica. Com a vitória, a seleção belga segue líder do Grupo E da competição.
GOL RELÂMPAGOA Estônia abriu o placar logo cedo, aos 2 minutos de jogo, com Mattias Käit. O meia acertou um bom chute de fora da área no canto inferior do goleiro.
DE VIRADAAinda no primeiro tempo, aos 22 minutos de jogo, o meia Hans Vanaken recebe o cruzamento de Eden Hazard e cabeceia livre para empatar a partida. Logo após o gol de empate, aos 29 minutos, a Bélgica consegue a virada com Lukaku. O atacante recupera a bola após trapalhada da defesa da Estônia e acerta um chute de dentro da área.
LUKAKU DUAS VEZESApós virar a partida para a Bélgica, Lukaku marcou mais um gol, o terceiro da equipe. O atacante fez um excelente pivô na entrada da área, bateu forte no canto do goleiro e ampliou o placar para 3 a 1.
VANTAGEM AMPLIADAA Bélgica já vencia a partida por um placar confortável. Porém, após linda jogada coletiva da equipe belga, o meia Witsel ampliou a vantagem para 4 a 1. O lateral-direito Thomas Foket, que entrou no segundo tempo, ainda marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção e ampliou para 5 a 1.
SEQUÊNCIAA Bélgica volta a campo no domingo para enfrentar a República Tcheca, às 15:45. Já a Estônia só retorna a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o País de Gales, também às 15:45.