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futebol

'Lukaku está mais perto do Chelsea do que da Inter', diz jornal italiano

Jogador de 28 anos é alvo do clube inglês, que já teve primeira proposta recusada. Nova oferta deverá chegar à Nerazzurri em breve e belga pode voltar ao time londrino...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 09:32

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 09:32
Crédito: AFP
Alvo prioritário do Chelsea para o comando de ataque, o centroavante Romelu Lukaku pode estar vivendo seus últimos dias como jogador da Inter de Milão. De acordo com a imprensa europeia, o clube britânico fará em breve uma segunda proposta ao jogador, após ter uma primeira oferta rejeitada.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22E segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", da Itália, neste momento o jogador belga "está mais perto do Chelsea do que de permanecer na Inter de Milão". Caso realmente acerte com o atual campeão europeu, esta será a segunda passagem do jogador pelo Stamford Bridge.
Especialista em notícias sobre o mercado da bola, o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian" disse que o Chelsea oferecerá entre 120 e 130 milhões de euros (entre R$ 746 milhões e R$ 808 milhões) para contratar o atleta de 28 anos.
+ Medalha no skate e finais no boxe! Veja o que você perdeu na noite e madrugada nos Jogos Olímpicos
Principal nome da Inter de Milão na conquista do Campeonato Italiano na última temporada, Romelu Lukaku entrou em campo 44 vezes pela Nerazzurri em 2020/21, balançou as redes 30 vezes e deu dez assistências. Na Eurocopa, foi até as quartas de final com a Bélgica e marcou quatro gols em cinco jogos.

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