'Lukaku está mais perto do Chelsea do que da Inter', diz jornal italiano

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Alvo prioritário do Chelsea para o comando de ataque, o centroavante Romelu Lukaku pode estar vivendo seus últimos dias como jogador da Inter de Milão. De acordo com a imprensa europeia, o clube britânico fará em breve uma segunda proposta ao jogador, após ter uma primeira oferta rejeitada.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22E segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", da Itália, neste momento o jogador belga "está mais perto do Chelsea do que de permanecer na Inter de Milão". Caso realmente acerte com o atual campeão europeu, esta será a segunda passagem do jogador pelo Stamford Bridge.

Especialista em notícias sobre o mercado da bola, o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian" disse que o Chelsea oferecerá entre 120 e 130 milhões de euros (entre R$ 746 milhões e R$ 808 milhões) para contratar o atleta de 28 anos.

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