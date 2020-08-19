Lukaku entra no radar do Real Madrid para próxima temporada

O atacante Lukaku, da Inter de Milão, está no radar do Real Madrid para a próxima temporada, de acordo com o “Le10Sport”. As informações indicam que os merengues buscam um substituto para Karim Benzema que, apesar da grande fase, irá fazer 33 anos em 2021 e estará em reta final de carreira.​Apesar do interesse, o belga não será prioridade do gigante espanhol, pois os grandes sonhos da próxima janela de verão são Mbappé e Haaland, em que o clube irá demandar um gigantesco esforço econômico para realizar essas operações. O centroavante da Inter de Milão está em um segundo plano junto de Sadio Mané.A temporada do centroavante tem sido muito boa na Itália após um período decepcionante vestindo a camisa do Manchester United. Lukaku já atuou em 50 partidas entre Campeonato Italiano, Copa da Itália, Liga dos Campeões e Liga Europa e foi responsável por anotar 33 gols e dar seis assistências.