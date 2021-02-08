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futebol

Lukaku entra na mira do Manchester City para a próxima temporada

Atacante belga poderia chegar para suprir a saída de Sergio Aguero. Argentino está em fim de contrato e não deve renovar, mas Lukaku tem vínculo com a Inter até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 10:03

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 10:03

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Romelu Lukaku é alvo de interesse do Manchester City para a próxima temporada, segundo o “The Athletic”. O belga é visto como uma boa opção para Pep Guardiola substituir Sergio Aguero no elenco, uma vez que o argentino deve sair do clube inglês ao fim desta campanha após 10 anos defendendo as cores da equipe.No entanto, a saída do camisa nove da Inter de Milão não será fácil, pois o atleta é o principal jogador do time nerazzurri e o técnico Antonio Conte é seu grande admirador. O centroavante de 27 anos tem contrato até 2024 e os italianos não devem aceitar negociá-lo por um valor menor do que 74 milhões de libras (R$ 547 milhões na cotação atual), quantia paga pela sua chegada em 2019.
> Veja a tabela da Premier League
O Manchester City já possui Gabriel Jesus no elenco, mas busca uma alternativa em caso do brasileiro não conseguir disputar todos os principais jogos da temporada. O clube também já esteve envolvido em um rumor sobre a contratação de Haaland, mas o norueguês não sai do Dortmund na próxima época.

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