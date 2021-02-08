Lukaku entra na mira do Manchester City para a próxima temporada

Romelu Lukaku é alvo de interesse do Manchester City para a próxima temporada, segundo o “The Athletic”. O belga é visto como uma boa opção para Pep Guardiola substituir Sergio Aguero no elenco, uma vez que o argentino deve sair do clube inglês ao fim desta campanha após 10 anos defendendo as cores da equipe.No entanto, a saída do camisa nove da Inter de Milão não será fácil, pois o atleta é o principal jogador do time nerazzurri e o técnico Antonio Conte é seu grande admirador. O centroavante de 27 anos tem contrato até 2024 e os italianos não devem aceitar negociá-lo por um valor menor do que 74 milhões de libras (R$ 547 milhões na cotação atual), quantia paga pela sua chegada em 2019.