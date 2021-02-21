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Lukaku e Lautaro brilham novamente, Inter vence o Milan e se isola na liderança do Italiano

Argentino marcou dois gols, enquanto o belga balançou as redes uma vez e fechou o placar. Equipe de Conte abriu quatro pontos de vantagem na primeira colocação...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2021 às 12:56
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Apesar de disputado, o clássico de Milão teve um placar largo. A Inter venceu o Milan por 3 a 0. Lautaro Martínez marcou duas vezes e Lukaku fechou o marcador. Com os três pontos, a equipe de Conte assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano.
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O placar foi aberto logo aos cinco minutos de jogo. Lukaku fez bela jogada e tentou o cruzamento de direita, mas a bola foi cortada e voltou para o belga que, de esquerda, cruzou na cabeça de Lautaro para que o argentino marcasse o primeiro gol da partida.Aos 11 do segundo tempo, Perisic fez uma grande jogada na linha de fundo e tocou rasteiro para Lautaro marcar seu segundo gol na partida. Após isso, o Milan se perdeu.
Menos de 10 minutos depois, Lukaku recebeu de Perisic no meio-campo e avançou até a área adversária numa mistura de força e velocidade. Ele chutou rasteiro, sem chances para Donnarumma e fechou o placar. Com o gol, o belga se tornou o primeiro jogador da história a marcar em cinco clássicos de Milão seguidos.
O Milan, que estava invicto até o final do ano, vê a rival Inter de Milão abrir quatro pontos de vantagem na liderança.

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