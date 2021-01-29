Lukaku e Ibra são punidos com um jogo de suspensão na Copa da Itália

Após a briga entre Ibrahimovic e Lukaku nas quartas de final da Copa da Itália, cada jogador recebeu uma partida de suspensão deferida por um juiz desportivo nesta sexta-feira. Com isso, o belga será desfalque para a Inter no primeiro jogo da semifinal do torneio contra a Juventus, enquanto o sueco não irá participar da primeira partida da próxima edição do torneio pelo Milan.Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, o Ministério Público Federal irá pedir a súmula arbitral da partida para ler todos os detalhes da confusão. Com isso, a punição aos atletas ainda pode ser mais grave do que apenas o banimento por uma partida de futebol caso haja comprovação de discriminação.