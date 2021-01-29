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Lukaku e Ibra são punidos com um jogo de suspensão na Copa da Itália

Confusão entre os atacantes no clássico pela Copa da Itália ainda pode gerar desdobramentos caso Ministério Público encontre indícios de discriminação...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 10:08

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 10:08

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Após a briga entre Ibrahimovic e Lukaku nas quartas de final da Copa da Itália, cada jogador recebeu uma partida de suspensão deferida por um juiz desportivo nesta sexta-feira. Com isso, o belga será desfalque para a Inter no primeiro jogo da semifinal do torneio contra a Juventus, enquanto o sueco não irá participar da primeira partida da próxima edição do torneio pelo Milan.Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, o Ministério Público Federal irá pedir a súmula arbitral da partida para ler todos os detalhes da confusão. Com isso, a punição aos atletas ainda pode ser mais grave do que apenas o banimento por uma partida de futebol caso haja comprovação de discriminação.
Segundo os relatos, Ibrahimovic teria provocado a mãe de Lukaku por conta de rituais com vudus, enquanto o centroavante da Inter de Milão teria ofendido a esposa do sueco. Nas redes sociais, o atacante do Milan disse que em seu mundo não há espaço para racismo e provocou o adversário.

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