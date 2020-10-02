Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lukaku é eleito o melhor jogador da última edição da Liga Europa

Após eleição na UEFA, atacante belga conquista a premiação. No torneio, ele disputou seis partidas, marcou sete gols, deu duas assistência e foi vice-campeão com a Inter de Milão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 out 2020 às 13:29

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 13:29

Crédito: Divulgação / Inter de Milão / Site oficial
Nesta sexta-feira, a UEFA anunciou que o atacante belga Romelu Lukaku, da Inter de Milão, foi escolhido como o melhor jogador da Liga Europa na última temporada. Após eleição na entidade, o jogador, que disputou seis partidas no torneio, marcou sete gols, deu duas assistência e foi vice-campeão, ganhou a premiação.
Os principais concorrentes do belga eram o volante Banega, do Sevilla, e do meia Bruno Fernandes, do Manchester United. O português, por sinal, foi o artilheiro da competição, com oito gols. No entanto. o atacante cresceu de produção na fase eliminatória e ajudou a Inter a chega na final fazendo gols em todas as partidas do mata-mata. Cabe salientar que o júri da votação da UEFA foi composto pelos técnicos dos 48 clubes que disputaram a Liga Europa de 2019/20, assim como 55 jornalistas de cada associação da confederação europeia. Desse modo, cada membro poderia escolher três jogadores, que levariam uma determinada pontuação de acordo com sua colocação.
Sendo assim, o primeiro colocado ganhava cinco pontos, o segundo ficava com três, e por fim, o terceiro conseguia apenas um. Uma regra válida para esta seleção é que os treinadores não podiam escolher atletas de seus próprios times.
Desde que chegou a Inter de Milão, o belga tem se destacado e feito uma excelente dupla com o argentino Lautaro Martínez. Com a camisa do time italiano, ele já participou de 53 partidas, estufou as redes em 37 oportunidades e deu 6 assistências. Já pela seleção da Bélgica foram 85 jogos e 52 gols, ficando na terceira colocação na última Copa do Mundo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados