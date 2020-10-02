Lukaku é eleito o melhor jogador da última edição da Liga Europa

Crédito: Divulgação / Inter de Milão / Site oficial

Nesta sexta-feira, a UEFA anunciou que o atacante belga Romelu Lukaku, da Inter de Milão, foi escolhido como o melhor jogador da Liga Europa na última temporada. Após eleição na entidade, o jogador, que disputou seis partidas no torneio, marcou sete gols, deu duas assistência e foi vice-campeão, ganhou a premiação.

Os principais concorrentes do belga eram o volante Banega, do Sevilla, e do meia Bruno Fernandes, do Manchester United. O português, por sinal, foi o artilheiro da competição, com oito gols. No entanto. o atacante cresceu de produção na fase eliminatória e ajudou a Inter a chega na final fazendo gols em todas as partidas do mata-mata. Cabe salientar que o júri da votação da UEFA foi composto pelos técnicos dos 48 clubes que disputaram a Liga Europa de 2019/20, assim como 55 jornalistas de cada associação da confederação europeia. Desse modo, cada membro poderia escolher três jogadores, que levariam uma determinada pontuação de acordo com sua colocação.

Sendo assim, o primeiro colocado ganhava cinco pontos, o segundo ficava com três, e por fim, o terceiro conseguia apenas um. Uma regra válida para esta seleção é que os treinadores não podiam escolher atletas de seus próprios times.