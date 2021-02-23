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futebol

Lukaku celebra parceria com Lautaro Martínez: 'Temos grande afinidade'

Atacante belga responde torcedores em rede social e diz que chave para o sucesso com o argentino é a boa comunicação que ambos têm. Dupla 'Lu-La' garantiu vitória no domingo...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 19:11
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Um dos principais nomes do futebol italiano, o atacante Romelu Lukaku comemorou a grande fase que vive junto com seu companheiro de ataque, o argentino Lautaro Martínez. Respondendo a fãs em uma rede social, o belga disse que "a comunicação é essencial" para o bom momento.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- A comunicação com o Lautaro é essencial. Temos uma grande afinidade um com o outro, mas o mais importante é que trabalhemos para o bem da equipe - disse Lukaku em seu Twitter.
+ Pelé seria mais bem pago que Cristiano Ronaldo e Messi se jogasse hoje? Veja a resposta!
No último domingo, a dupla "Lu-La" foi a grande responsável pela vitória da Inter de Milão sobre o rival Milan. Com dois gol de Lautaro Martínez e um de Lukaku, a Nerazzurri venceu o clássico por 3 a 0.

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