Lukaku celebra parceria com Lautaro Martínez: 'Temos grande afinidade'

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Um dos principais nomes do futebol italiano, o atacante Romelu Lukaku comemorou a grande fase que vive junto com seu companheiro de ataque, o argentino Lautaro Martínez. Respondendo a fãs em uma rede social, o belga disse que "a comunicação é essencial" para o bom momento.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- A comunicação com o Lautaro é essencial. Temos uma grande afinidade um com o outro, mas o mais importante é que trabalhemos para o bem da equipe - disse Lukaku em seu Twitter.

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