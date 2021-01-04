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futebol

Lukaku aguarda exames para saber gravidade da lesão na coxa

Atacante belga pediu para ser substituído no duelo contra o Crotone e é dúvida para o duelo contra a Sampdoria. Artilheiro quer estar apto para enfrentar Roma e Juventus...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 12:04

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 12:04

Crédito: Lukaku sofreu uma lesão no duelo em que a Inter goleou o Crotone por 6 a 2 (Divulgação/Inter de Milão
A Inter de Milão pode não contar com a presença do atacante Romelu Lukaku para o duelo contra a Sampdoria pelo Campeonato Italiano nesta quarta-feira. No último domingo, contra o Crotone, o belga pediu para ser substituído por conta de uma lesão no quadríceps da coxa direita e aguarda a realização de exames.A contusão não parece grave, mas os médicos do clube italiano estão cautelosos por conta do excesso de jogos neste início de ano. É possível que o artilheiro seja poupado contra a Sampdoria com foco nos duelos contra Roma e Juventus pelo Calcio nos próximos dias 10 e 17 de janeiro, respectivamente.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O atacante não participou das atividades regenerativas desta segunda-feira sob o comando do técnico Antonio Conte e apenas descansou. Sua participação de início nesta quarta-feira está praticamente descartada, mas o centroavante pode iniciar o confronto no banco. Caso uma lesão seja confirmada, Lukaku deve perder os dois próximos jogos do time.

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