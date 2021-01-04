Lukaku aguarda exames para saber gravidade da lesão na coxa

A Inter de Milão pode não contar com a presença do atacante Romelu Lukaku para o duelo contra a Sampdoria pelo Campeonato Italiano nesta quarta-feira. No último domingo, contra o Crotone, o belga pediu para ser substituído por conta de uma lesão no quadríceps da coxa direita e aguarda a realização de exames.A contusão não parece grave, mas os médicos do clube italiano estão cautelosos por conta do excesso de jogos neste início de ano. É possível que o artilheiro seja poupado contra a Sampdoria com foco nos duelos contra Roma e Juventus pelo Calcio nos próximos dias 10 e 17 de janeiro, respectivamente.