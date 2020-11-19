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Lukaku afirma que Eriksen precisa aprender a se comunicar

Centroavante da Inter de Milão confia no potencial e no talento do companheiro, mas que aprender italiano será chave para uma melhor adaptação ao futebol do país...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 12:21

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:21

Crédito: Eriksen está na Inter de Milão desde janeiro (AFP Photo/Miguel MEDINA
O atacante Romelu Lukaku quer ajudar Christian Eriksen a se adaptar ao futebol italiano e poder contribuir mais com a Inter de Milão. Em entrevista ao “Kanal 5”, da Dinamarca, o belga elogiou o talento do meio-campista, mas afirmou que o camisa 24 precisa aprender a se comunicar para facilitar sua adaptação.
- Eriksen tem todas as qualidades para se tornar um campeão, quero ajudá-lo. Ele ainda tem muito trabalho a fazer com a língua. Se ele aprendesse italiano, tenho certeza que seria mais fácil, podendo se comunicar melhor com os companheiros e com o treinador, contribuindo mais para o trabalho em equipe.
Eriksen chegou ao clube em janeiro e foi a principal contratação da Inter de Milão na última janela de inverno. No entanto, o dinamarquês não consegue ser titular no time de Antonio Conte, apesar da alta expectativa que todos os torcedores possuem sobre ele. Na atual temporada, o meia tem sete jogos pelo clube, mas nenhum gol ou assistência.

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