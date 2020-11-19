Lukaku afirma que Eriksen precisa aprender a se comunicar

Crédito: Eriksen está na Inter de Milão desde janeiro (AFP Photo/Miguel MEDINA

O atacante Romelu Lukaku quer ajudar Christian Eriksen a se adaptar ao futebol italiano e poder contribuir mais com a Inter de Milão. Em entrevista ao “Kanal 5”, da Dinamarca, o belga elogiou o talento do meio-campista, mas afirmou que o camisa 24 precisa aprender a se comunicar para facilitar sua adaptação.

- Eriksen tem todas as qualidades para se tornar um campeão, quero ajudá-lo. Ele ainda tem muito trabalho a fazer com a língua. Se ele aprendesse italiano, tenho certeza que seria mais fácil, podendo se comunicar melhor com os companheiros e com o treinador, contribuindo mais para o trabalho em equipe.