Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luka Jovic faz churrasco com amigos e causa polêmica na Espanha

Atacante desrespeitou o protocolo sanitário imposto pela La Liga...
07 jun 2020 às 17:43

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 17:43

Crédito: Divulgação/Real Madrid
Luka Jovic, atacante do Real Madrid, protagonizou novamente polêmica na Espanha. Em seu Instagram oficial, o jogador postou vídeos fazendo churrasco com amigos e, consequentemente, quebrando o protocolo sanitário imposto pela La Liga.? Luka Jovic de barbacoa con los amigos
? ¿Se puede hacer según el protocolo de LaLiga?
? IG: lukajovic pic.twitter.com/5wt2fu8ocL— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2020 Essa é a segunda vez que o sérvio se envolve em polêmicas desde o início da pandemia. Na Sérvia, o atacante foi autuado pelo governo por furar a quarentena no país.
Jovic se recupera de uma lesão na perna direita. No vídeo, o jogador está com uma proteção no local.
A La Liga retornará na próxima semana. O Real Madrid jogará contra o Eibar no dia 14, às 14h30 (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados