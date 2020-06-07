Luka Jovic faz churrasco com amigos e causa polêmica na Espanha

Luka Jovic, atacante do Real Madrid, protagonizou novamente polêmica na Espanha. Em seu Instagram oficial, o jogador postou vídeos fazendo churrasco com amigos e, consequentemente, quebrando o protocolo sanitário imposto pela La Liga.? Luka Jovic de barbacoa con los amigos
? ¿Se puede hacer según el protocolo de LaLiga?
? IG: lukajovic pic.twitter.com/5wt2fu8ocL— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2020 Essa é a segunda vez que o sérvio se envolve em polêmicas desde o início da pandemia. Na Sérvia, o atacante foi autuado pelo governo por furar a quarentena no país.
Jovic se recupera de uma lesão na perna direita. No vídeo, o jogador está com uma proteção no local.
A La Liga retornará na próxima semana. O Real Madrid jogará contra o Eibar no dia 14, às 14h30 (horário de Brasília).