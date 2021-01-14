Luka Jovic é anunciado oficialmente pelo Eintracht Frankfurt

Luka Jovic foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Eintracht Frankfurt. O atacante sérvio chega de empréstimo vindo do Real Madrid até o final da atual temporada.
- Recentemente, o Luka não teve um momento bom em Madrid. É importante para ele voltar aos trilhos. Era seu grande desejo voltar ao Eintracht. Luka pode usar os próximos meses para encontrar o caminho de volta às velhas forças em um ambiente familiar. O Real Madrid sabe que está em boas mãos conosco e que pode se desenvolver aqui. E é claro para nós que temos outra excelente opção no centro do ataque - disse o diretor esportivo Fredi Bobic.Pelo Eintracht Frankfurt, Jovic tem 75 partidas, 36 gols e nove assistências. Ele deixou o clube alemão em 2019, quando rumou ao Real Madrid.