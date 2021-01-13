Luka Jovic, do Real Madrid, será emprestado ao Eintracht Frankfurt

Luka Jovic está de volta ao Eintracht Frankfurt. O diretor esportivo do clube alemão, Fredi Bobic, anunciou oficialmente na "Sky Sports" que o sérvio será emprestado pelo Real Madrid.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
- Luka Jovic será emprestado até o verão. Ainda temos que acertar alguns detalhes, como o exame médico. Se tudo correr bem, ele estará de volta em breve - disse Bobic.O Real Madrid já desejava emprestar Jovic desde o ano passado. Na época, o atacante foi especulado no Milan, mas o negócio acabou não acontecendo.
Contratado por 60 milhões de euros (cerca de R$ 264 milhões) em 2019, o sérvio não conseguiu se firmar no clube espanhol. No total, foram dois gols e duas assistências em 35 jogos.