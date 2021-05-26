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Luiz recebe sondagens e avalia futuro após o Campeonato Paulista

Goleiro, que tem contrato com o São Caetano até o dia 31, deve definir próximos passos da carreira nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 19:50

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:50

Crédito: Leo Lima/São Caetano
O Campeonato Paulista 2021 não aguardará boas lembranças ao São Caetano. O Azulão acabou rebaixado na competição e, agora, só terá a Copa Paulista no atual calendário. Contudo, o goleiro Luiz acabou sendo um dos poucos destaques do clube do ABC no Estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Vai começar o Brasileirão 2021! Veja os palpites da redação do LANCE!
- Individualmente eu tive um bom desempenho. Contudo, a equipe teve muitas dificuldades, assim como o clube. O rebaixamento acabou acontecendo, o que me deixa muito triste, uma vez que tenho uma ligação muito forte com o São Caetano. Mas tenho certeza que a nova diretoria que assumiu durante a campanha trabalhará duro para reconduzir o clube de volta à elite - afirmou.
O jogador ainda tem o futuro indefinido, mas espera, até o fim da próxima semana saber se continua ou não no São Caetano. Atualmente ele está em Criciúma, fazendo treinos e avaliações físicas com o preparador Ramon Fabris.
- Eu tenho contrato até o dia 31 com o São Caetano. Estamos conversando sobre a possibilidade de continuar o vínculo. Recebi sondagens de outros clubes que vão disputar campeonatos nacionais, mas estou tratando tudo com muita transparência e cautela - finalizou.

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