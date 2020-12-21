Luiz Phellype reaparece em jogo-treino, faz gol e está mais perto de retornar no líder Sporting

Crédito: Divulgação/Sporting

Se o Sporting já lidera o Campeonato Português após dez rodadas, o clube está bem próximo de ficar ainda mais forte para a temporada. O atacante brasileiro Luiz Phellype já dá mostras de que está praticamente pronto para voltar, depois de longos 11 meses afastado dos gramados devido a uma cirurgia no joelho direito, realizada em janeiro, antes mesmo da pandemia.

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Neste domingo (20/12), Luiz Phellype participou de um jogo-treino com os jogadores que não atuaram na última partida do Sporting – vitória de 1 a 0 sobre o Farense. Na movimentação contra o time B, o atacante marcou um gol e se sentiu bem mais à vontade na goleada de 4 a 0, uma resposta que ele precisava dar para si próprio.- Foi muito bom pra mim. Joguei os primeiros 30 minutos e fiz um gol. Já estava com saudade de balançar as redes. Já vinha treinando há uma semana com os meus companheiros, mas agora foi diferente, por ter sido um treino mais forte, uma movimentação maior. Estou feliz. É continuar fazendo bem o meu trabalho para voltar a jogar na hora certa - disse Luiz Phellype.

A lesão do atacante aconteceu em um jogo contra o Marítimo, no início do ano, ainda pela temporada 2019/2020. Na época, ele era o vice-artilheiro da equipe. Após a cirurgia, a previsão de recuperação era de seis a oito meses. Em setembro, era até esperado que já ficasse à disposição para a abertura da nova temporada do Campeonato Português, mas voltou a sentir.