Luiz Phellype marca novamente e dá a vitória ao OFI Crete na Grécia

Gol do Luiz Phellype na Superliga Grega já virou rotina. Neste domingo, o atacante do OFI Crete fez o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Asteras, pelo playoff de rebaixamento. O time do brasileiro lidera a fuga contra o rebaixamento, com 44 pontos.> Nantes bate Nice e se torna campeão da Copa da França

Artilheiro do time na competição, Luiz Phellype, que chegou com o campeonato em andamento, soma oito gols. Depois da partida, ele comemorou a vitória, o gol, e a tranquilidade maior para o final da temporada.

- Foi um jogo muito complicado, de duas equipes equilibradas, mas tivemos foco durante os 90 minutos para conseguirmos a vitória. Estou muito feliz por ter marcado mais um gol, mas, mais ainda, pela tranquilidade na tabela do playoff contra o rebaixamento. Passamos por momentos difíceis no campeonato, mas mantivemos o psicológico equilibrado - disse o atacante.

O atacante Luiz Phellype chegou à Grécia já na reta final da temporada regular. Com o time em sexto lugar, teria a classificação para brigar pelo título confirmada. Mas, devido a uma ação na justiça, o OFI Crete perdeu uma posição e se viu obrigado a lutar contra o rebaixamento.

As boas atuações e os gols do brasileiro ajudaram o time a liderar, até aqui, o playoff. Na próxima rodada, o OFI Crete visitará o Volos, no último jogo da Superliga.