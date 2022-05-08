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futebol

Luiz Phellype marca novamente e dá a vitória ao OFI Crete na Grécia

Artilheiro do time na Superliga Grega, atacante brasileiro fez o gol do time no 1 a 0 sobre o Asteras, neste domingo
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Publicado em 08 de Maio de 2022 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 18:34
Gol do Luiz Phellype na Superliga Grega já virou rotina. Neste domingo, o atacante do OFI Crete fez o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Asteras, pelo playoff de rebaixamento. O time do brasileiro lidera a fuga contra o rebaixamento, com 44 pontos.> Nantes bate Nice e se torna campeão da Copa da França
Artilheiro do time na competição, Luiz Phellype, que chegou com o campeonato em andamento, soma oito gols. Depois da partida, ele comemorou a vitória, o gol, e a tranquilidade maior para o final da temporada.
- Foi um jogo muito complicado, de duas equipes equilibradas, mas tivemos foco durante os 90 minutos para conseguirmos a vitória. Estou muito feliz por ter marcado mais um gol, mas, mais ainda, pela tranquilidade na tabela do playoff contra o rebaixamento. Passamos por momentos difíceis no campeonato, mas mantivemos o psicológico equilibrado - disse o atacante.
O atacante Luiz Phellype chegou à Grécia já na reta final da temporada regular. Com o time em sexto lugar, teria a classificação para brigar pelo título confirmada. Mas, devido a uma ação na justiça, o OFI Crete perdeu uma posição e se viu obrigado a lutar contra o rebaixamento.
As boas atuações e os gols do brasileiro ajudaram o time a liderar, até aqui, o playoff. Na próxima rodada, o OFI Crete visitará o Volos, no último jogo da Superliga.
Crédito: BrasileiroLuizPhellypeemaçãopeloOFICrete(Foto:Divulgação/OFICrete

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