Luiz Phellype marca e OFI Crete garante a última vaga para fase decisiva na Grécia

A primeira fase do Campeonato Grego chegou ao fim neste domingo e teve um desfecho feliz para o OFI Crete, com fundamental ajuda do atacante Luiz Phellype. Encerradas as 26 rodadas, faltava apenas definir o 6º colocado para se juntar aos outros cinco já garantidos. E com a vitória de 2 a 0 sobre o Apollon Smirnis, com um gol do brasileiro, inicia-se a fase decisiva com as seis melhores equipes, que se enfrentarão em jogos de ida e volta na busca pelo título.> Viagem de Cristiano Ronaldo em dia de clássico surpreende vestiário do Manchester United

Portanto, só a vitória interessava ao OFI Crete, porque o Asteras Tripolis e o PAS Giannina eram os outros dois times que buscavam essa última vaga para a segunda fase. Mas não foi fácil. Os gols só saíram no segundo tempo. O zagueiro Praxitelis Vouros abriu o placar aos 19 minutos e Luiz Phellype, aos 26’, teve que chutar duas vezes para vencer o goleiro e dar números finais e garantir o time no pelotão que segue adiante na competição.

- No lance do gol, roubamos uma bola no meio, abri na direita e recebi a bola. Adiantei ela, avancei e chutei. O goleiro ainda deu rebote, a bola sobrou pra mim de novo e dei de chapa para marcar. O que importa é que conseguimos terminar entre os seis e, agora, vamos para o playoff final, que era um grande objetivo do clube. Serão mais dez partidas para cada equipe para conhecermos o campeão - disse Luiz Phellype.

O líder Olympiakus sobrou na liderança e terminou com 65 pontos, seguido por PAOK (53), AEK Atenas (46), Aris Salônica (45), Panathinaikos (42) e OFI Crete (37). Nesta semana, será definida a tabela da fase decisiva.