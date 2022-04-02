Luiz Phellype faz seu quinto gol em oito jogos e garante nova vitória do OFI Crete

O atacante Luiz Phellype chegou à Grécia já na reta final da temporada e, em apenas oito jogos com a camisa do OFI Crete, já fez cinco gols pelo clube. O último foi neste sábado, na vitória de 2 a 1 sobre o Lamia, pelo playoff de rebaixamento do Campeonato Grego. Isso depois de a equipe terminar entre os seis melhores, o grupo que continua na briga pelo título, mas acabar perdendo a vaga devido a uma ação na justiça.Após as 26 rodadas da primeira fase, o OFI Crete tinha terminado em sexto lugar e vibrou com a classificação para a Championship Round. Mas a alegria durou apenas dois dias, quando uma ação do PAS Giannina foi julgada. O clube tinha perdido cinco pontos, pela escalação irregular de um jogador, mas acabou os recuperando e, no fim das contas, ultrapassou na tabela a equipe de Luiz Phellype, obrigada a lutar na turma dos oito times que brigam contra o descenso.