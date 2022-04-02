Luiz Phellype faz seu quinto gol em oito jogos e garante nova vitória do OFI Crete

O atacante Luiz Phellype chegou à Grécia já na reta final da temporada e, em apenas oito jogos com a camisa do OFI Crete, já fez cinco gols pelo clube. O último foi neste sábado, na vitória de 2 a 1 sobre o Lamia, pelo playoff de rebaixamento do Campeonato Grego. Isso depois de a equipe terminar entre os seis melhores, o grupo que continua na briga pelo título, mas acabar perdendo a vaga devido a uma ação na justiça.Após as 26 rodadas da primeira fase, o OFI Crete tinha terminado em sexto lugar e vibrou com a classificação para a Championship Round. Mas a alegria durou apenas dois dias, quando uma ação do PAS Giannina foi julgada. O clube tinha perdido cinco pontos, pela escalação irregular de um jogador, mas acabou os recuperando e, no fim das contas, ultrapassou na tabela a equipe de Luiz Phellype, obrigada a lutar na turma dos oito times que brigam contra o descenso.
No jogo deste sábado, no estádio do Lamia, o OFI Crete saiu na frente aos 29 minutos, com um gol do meia grego Paschalis Staikos. O time da casa chegou ao gol de empate aos seis minutos da etapa final, com o zagueiro brasileiro Lucão, mas Luiz Phellype, em cobrança de pênalti, aos 31 minutos, marcou o gol que levou a equipe à liderança deste playoff. Ao final da partida, o atacante falou sobre a partida e comemorou mais um gol na Grécia.
- Realmente, teve esse episódio do Giannina ganhar os pontos de volta e acabamos fora do grupo dos seis que continuam na luta pelo título. Mas temos que continuar fazendo bem o nosso trabalho e seguir adiante. E foi o que fizemos hoje, num jogo difícil, em que sabíamos das dificuldades que encontraríamos na casa deles. No fim, tivemos um pênalti e pude ajudar o time com mais um gol. Vamos buscar fechar a temporada da melhor maneira possível - disse Luiz Phellype.