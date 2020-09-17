Luiz Phellype, Evanilson, Douglas Tanque, Jhonata Robert... Vai começar o Campeonato Português

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Nesta sexta-feira (18/09), é a vez da Primeira Liga entrar em cena na Europa. É a abertura da temporada 2020/2021 do Campeonato Português, que tem o Porto como atual campeão. Foi a 29ª conquista do clube, ainda atrás do recordista Benfica, que tem 37. Será a 87ª edição da competição, sempre com muitos jogadores brasileiros. Alguns por lá há um tempo, como os atacantes Luiz Phellype, do Sporting, e Douglas Tanque, do Paços de Ferreira. Outros recém-chegados, como Evanilson (do Fluminense para o Porto) e Jhonata Robert (do Grêmio para o Famalicão).

Luiz Phellype, que é cidadão português e tem passaporte europeu por estar em Portugal há mais de cinco anos, vai para sua terceira temporada com a camisa do Sporting, que tem 18 títulos na Liga. Infelizmente, perdeu boa parte da última devido a uma grave lesão no joelho direito, que o deixou afastado por um longo tempo. Águas passadas.

- Quero fazer dessa a minha grande temporada pelo Sporting. Infelizmente, acabei me lesionando e perdi boa parte da última. Já estou com saudade de entrar em campo e fazer o que mais gosto. Foram sete meses de recuperação pós-cirurgia e, agora, quero recuperar também o tempo perdido. Nosso grupo está ansioso para o início dessa edição e todos estão confiantes de que faremos um belo trabalho - disse Luiz Phellype.

Douglas Tanque, ex-Guarani e Corinthians, é outro que vai para sua terceira temporada, só que pelo Paços de Ferreira. Apesar do pouco tempo de casa, já é o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 26 gols, só atrás de Bruno Moreira (36) e William (32). E ele espera atingir o topo dessa lista.

- A expectativa aqui é muito grande. Já vou para minha terceira temporada pelo Paços e para a disputa de mais um Campeonato Português. Espero que a gente tenha um bom ano e que possamos terminar na parte de cima da tabela. Fui muito feliz na última temporada, sendo artilheiro da equipe e entrando para a história do clube, e quero continuar alcançando meus objetivos. Tem tudo para dar muito certo. Nossa equipe chega forte - contou Tanque.

Já Evanilson terá sua segunda experiência na Europa. A primeira foi no Samorin, da Eslováquia, então parceiro do Fluminense. Agora, espera voos bem maiores, em um grande clube do futebol europeu. As credenciais apresentadas no Tricolor em 2020 levaram o atacante de apenas 20 anos a assinar contrato de cinco anos com o Porto.

- Já tive uma passagem pela Europa, quando atuei pelo Samorin, mas essa de agora vai ser especial, por se tratar de um clube gigante como o Porto. Estou muito empolgado com esse novo desafio na minha carreira e espero que eu possa corresponder em campo e dar sequência às boas atuações que vinha tendo no Fluminense - afirmou Evanilson.

Já o também atacante Jhonata Robert, com os mesmos 20 anos, partiu em agosto para jogar pela primeira vez fora do país. Emprestado pelo Grêmio ao Cruzeiro no início do ano, teve o empréstimo repassado ao Famalicão, clube que se destacou na temporada passada em Portugal. Mais um garoto a realizar o sonho de jogar na Europa.