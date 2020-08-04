Luiz Paulo admite sondagens, mas foca na estreia do Volta Redonda na Série C

Luiz Paulo, que foi um dos principais destaques da equipe no Campeonato Carioca, admitiu sondagens de outros clubes, porém não houve acerto e o jogador garante foco total para o jogo contra o Boa Esporte, dia 10 de agosto, em Varginha. O lateral analisou essa partida e aproveitou para comentar sobre.

- Estreia sempre é importante , começar o campeonato ganhando é de suma importância pra equipe. Todos os jogos do campeonato vão ser duríssimos, a Série C está bastante acirrada esse ano. Sobre as sondagens, são naturais levando em consideração a boa campanha do time no Carioca. Muitas especulações e propostas para a maioria do time, no meu caso também tiveram algumas ofertas, mas tenho contrato com o Volta Redonda e sigo trabalhando forte. - ponderou.Criciúma, Remo, Paysandu, Botafogo-PB e Santa Cruz são alguns dos principais times que vão disputar a Série C deste ano. Com isso, a previsão é que a competição seja bastante equilibrada, mas o que não exime do sonho de uma das vagas para Série B de 2021.