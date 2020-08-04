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futebol

Luiz Paulo admite sondagens, mas foca na estreia do Volta Redonda na Série C

Lateral fez bom campeonato, mas garante pensamento no jogo contra o Boa Esporte
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LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 20:53

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 20:53

Crédito: Volta Redonda/Divulgação
O Volta Redonda perdeu alguns jogadores para a Série C do Brasileirão, entre eles Daniel Felipe (Sampaio Correa), Marcelo (Operário) e Douglas Lima (Treze). Mas a procura não foi exclusivamente para esses três atletas.
Luiz Paulo, que foi um dos principais destaques da equipe no Campeonato Carioca, admitiu sondagens de outros clubes, porém não houve acerto e o jogador garante foco total para o jogo contra o Boa Esporte, dia 10 de agosto, em Varginha. O lateral analisou essa partida e aproveitou para comentar sobre.
- Estreia sempre é importante , começar o campeonato ganhando é de suma importância pra equipe. Todos os jogos do campeonato vão ser duríssimos, a Série C está bastante acirrada esse ano. Sobre as sondagens, são naturais levando em consideração a boa campanha do time no Carioca. Muitas especulações e propostas para a maioria do time, no meu caso também tiveram algumas ofertas, mas tenho contrato com o Volta Redonda e sigo trabalhando forte. - ponderou.Criciúma, Remo, Paysandu, Botafogo-PB e Santa Cruz são alguns dos principais times que vão disputar a Série C deste ano. Com isso, a previsão é que a competição seja bastante equilibrada, mas o que não exime do sonho de uma das vagas para Série B de 2021.
“Vamos em busca do acesso. Batemos algumas vezes na trave, mas começamos muito bem esse ano, estamos trabalhando forte e confiantes em um bom restante de temporada culminando no acesso -, concluiu.

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