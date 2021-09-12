Luiz Otávio sai em defesa do técnico Tiago Nunes

‘O Tiago já conseguiu colocar algumas coisas em prática, mas começamos devagar. Quando começamos a equilibrar, levamos os gols. Faltou ser contundente. O Grêmio estava fechadinho e não conseguimos finalizar. Saímos derrotas, mas com aprendizado. O Tiago começa o trabalho e iremos cada vez mais duro em busca da vitória. Ainda não ganhamos fora, mas precisamos pontuar. Cada jogo é uma nova oportunidade. Temos que seguir trabalhando e focar no próximo jogo. Nas próximas partidas, precisamos pontuar e vencer a todo custo. O Tiago conversará conosco para melhorarmos’, afirmou ao Premiere.