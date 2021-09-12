Luiz Otávio sai em defesa do técnico Tiago Nunes

A era Tiago Nunes não começou bem. Em Porto Alegre, o treinador viu o Ceará apático dentro de campo e acabou superado pelo Grêmio por 2 a 0.
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Apesar do início negativo, o zagueiro Luiz Otávio saiu em defesa do comandante e explicou que o trabalho irá evoluir.
‘O Tiago já conseguiu colocar algumas coisas em prática, mas começamos devagar. Quando começamos a equilibrar, levamos os gols. Faltou ser contundente. O Grêmio estava fechadinho e não conseguimos finalizar. Saímos derrotas, mas com aprendizado. O Tiago começa o trabalho e iremos cada vez mais duro em busca da vitória. Ainda não ganhamos fora, mas precisamos pontuar. Cada jogo é uma nova oportunidade. Temos que seguir trabalhando e focar no próximo jogo. Nas próximas partidas, precisamos pontuar e vencer a todo custo. O Tiago conversará conosco para melhorarmos’, afirmou ao Premiere.
A próxima chance de Tiago Nunes vencer será no fim de semana, quando o Ceará recebe o Santos, na Arena Castelão.