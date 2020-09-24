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Luiz Otávio comemora dois anos do primeiro gol pelo Ceará na Série A

Um dos líderes principais do elenco do Ceará e homem de confiança do técnico Guto Ferreira, zagueiro marcou pela primeira vez pelo Vozão no Brasileirão em 2018...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 22:36

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 22:36
Crédito: Felipe Santos/Ceará
Aos 12 minutos, o zagueiro Luiz Otávio desviou de coxa um cruzamento na área e abriu o placar para o Ceará diante do Grêmio no Brasileirão em 2018. Assim foi o primeiro gol do jogador com a camisa do Vozão na série A da competição nacional. Naquele jogo, o Ceará jogou de igual para igual com o tricolor gaúcho.
- Relembrar esse primeiro gol pelo Brasileirão na séria A com essa camisa me deixa muito feliz mesmo. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. Aqui me receberam muito bem, e jogo a cada jogo com muita vontade de ganhar e deixar meu nome marcado na história do Ceará – afirma Luiz Otávio.
No Brasileirão deste ano, o capitão alvinegro é o líder em passes certos do timenordestino, com 87% de acertos, segundo o Sofascore. Em acertos de bolas longas por jogo, Luiz Otávio é o segundo do elenco neste momento, com 3.7 de precisão. Quando se fala em cortes de bola por partida, ele também está na 2ª colocação do time, com 5.2.
Luiz Otávio é um dos líderes principais do elenco do Ceará e homem de confiança do técnico Guto Ferreira. Além disso, é um jogador com características essenciais para ser um excelente zagueiro: bom passe, tempo de bola, sabe sair jogando, sabe antecipar uma jogada, sobe bem de cabeça.
O zagueirão atuou em 169 jogos pelo Vovô e marcou 8 gols. Na atual temporada, ele jogou 28 partidas e balançou as redes em duas oportunidades. Nesse Brasileirão, o capitão jogou em 9 das 11 partidas disputadas pelo Ceará.
No Vozão, o camisa 13 levantou as taças do Cearense (2017/2018) e da Copa doNordeste (2020), além de ser eleito o jogador do ano em 2019 pela crônica esportiva local.

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