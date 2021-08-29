Luiz Otávio, capitão do Ceará, analisa derrota contra o América-MG: “Erramos bastante”

Na manhã deste domingo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e realizado no estádio Independência, o Ceará perdeu para o América-MG pelo placar de 2 a 0 e deixou escapar a oportunidade de encostar na turma do G-6.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós a partida, Luiz Otávio, zagueiro do Ceará e capitão do time do Vozão, analisou a derrota: “A gente iniciou bem, conseguindo algumas transições, mas o gol desequilibrou a nossa equipe. Demoramos a entrar no jogo. Equilibramos depois no fim do primeiro tempo, mas levamos outro no segundo. Erramos bastante”, disse o jogador.
Mas o técnico Guto Ferreira terá bastante tempo para corrigir o que deu errado no jogo de hoje. Por causa dos jogadores que foram cedidos à Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias, o Ceará teve sua partida da 19ª rodada adiada. O próximo compromisso do Vozão pelo Brasileirão será contra Grêmio, dia 12, em Porto Alegre.