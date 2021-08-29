Luiz Otávio, capitão do Ceará, analisa derrota contra o América-MG: “Erramos bastante”

Na manhã deste domingo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e realizado no estádio Independência, o Ceará perdeu para o América-MG pelo placar de 2 a 0 e deixou escapar a oportunidade de encostar na turma do G-6.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós a partida, Luiz Otávio, zagueiro do Ceará e capitão do time do Vozão, analisou a derrota: “A gente iniciou bem, conseguindo algumas transições, mas o gol desequilibrou a nossa equipe. Demoramos a entrar no jogo. Equilibramos depois no fim do primeiro tempo, mas levamos outro no segundo. Erramos bastante”, disse o jogador.