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futebol

Luiz Otávio avalia desempenho do Ceará em revés contra o Athletico

Zagueiro lamentou as chances desperdiçadas pelo Vozão ao longo da partida...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 20:41
Crédito: Stephen Eliart/Ceará
O domingo termina de maneira decepcionante ao Ceará. Após vencer o Palmeiras, o Vozão esperava engatar mais uma vitória diante do Athletico, mas falhou dentro da Arena Castelão e viu o rival ultrapassá-lo na classificação.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na saída de campo, o zagueiro Luiz Otávio lamentou as chances desperdiçadas e espera uma reação do time na próxima rodada.
'Infelizmente a gente lamenta por ser em casa, diante de um adversário direto. Não conseguimos concluir em gol nas chances criadas. Levamos dois gols e agora é trabalhar para outro confronto direto. Continuamos focados', em entrevista à TNT.Com o placar, o Ceará fecha a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na 9ª colocação. Na próxima jornada, o Vozão encara o Corinthians, fora de casa.

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