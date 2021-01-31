Luiz Otávio avalia desempenho do Ceará em revés contra o Athletico

O domingo termina de maneira decepcionante ao Ceará. Após vencer o Palmeiras, o Vozão esperava engatar mais uma vitória diante do Athletico, mas falhou dentro da Arena Castelão e viu o rival ultrapassá-lo na classificação.

'Infelizmente a gente lamenta por ser em casa, diante de um adversário direto. Não conseguimos concluir em gol nas chances criadas. Levamos dois gols e agora é trabalhar para outro confronto direto. Continuamos focados', em entrevista à TNT.Com o placar, o Ceará fecha a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na 9ª colocação. Na próxima jornada, o Vozão encara o Corinthians, fora de casa.