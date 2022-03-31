Luiz Júnior se destaca entre os goleiros brasileiros na Liga Portugal

O brasileiro Luiz Júnior, natural de Piauí e de apenas 21 anos, está no top 3 de guarda-redes com mais minutos na elite do futebol português defendendo as cores do Famalicão, clube sediado na cidade de Vila Nova, distrito de Braga. Há duas temporadas no futebol profissional do Famalicão, Luiz Júnior alcançou a marca de 4.320 minutos de jogo desde a estreia na última temporada. Os números credenciaram o jovem à terceira colocação entre os goleiros brasileiros na Liga Portugal, ficando atrás apenas de Samuel, do Portimonense, e Matheus, do Braga.

Recentemente, o jovem goleiro também foi listado pelo site Transfermarkt entre os 20 goleiros brasileiros mais valiosos do mundo, ocupando a 17ª posição. Somente nesta temporada, Luiz Júnior soma 25 partidas na Liga Portugal, das 27 rodadas até aqui. O goleiro não esteve em apenas duas partidas do Famalicão na Liga Portugal.

Luiz Júnior e o Vila Nova voltam a campo no próximo sábado, em confronto válido pela 28ª rodada do torneio nacional. O Famalicão mede forças contra o Boavista, à partir das 16h30. Uma vitória coloca o time a quatro pontos do adversário. A diferença entre eles é de apenas um ponto.