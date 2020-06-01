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Luiz Henrique, do Moreirense, relata ansiedade para o retorno do Campeonato Português

Competição retorna nesta quarta-feira (3) após paralisação por conta do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 17:27

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 17:27

Crédito: Divulgação
O campeonato português retorna a partir desta quarta-feira (3) depois de quase três meses sem jogos devido a pandemia do COVID-19. Ex-Náutico, o volante Luiz Henrique, do Moreirense, falou da ansiedade para voltar aos gramados. A sua equipe visita o Boavista, no sábado (6), às 17h15 (horário de Brasília), pela 25ª rodada da Liga NOS.
- A expectativa é grande para o retorno do campeonato e que a nossa equipe volte bem, com vitórias como vínhamos antes da parada com seis jogos sem perder. A cada dia que se aproxima do dia do jogo a ansiedade vai aumentando porque é complicado ficar sem jogar e só treinando - disse Luiz Henrique, que também relatou a atual situação do coronavírus em solo português.
- Eu particularmente não estou com receio porque nota-se que o vírus aqui está tranquilo. O pessoal tomou cuidado no começo e a situação está melhor, mas sempre tomamos os cuidados usando máscara e os itens necessários. Também vamos fazer exames antes dos jogos para entrar em campo a maior tranquilidade possível - concluiu.
A última vez que o Moreirense entrou em campo, e consequentemente uma rodada da Liga NOS foi disputada, foi em 8 de março. Na oitava colocação, com 30 pontos após 24 jogos, o time do volante brasileiro busca se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.E MAIS:A pedido de Guardiola, Manchester City vai atrás do zagueiro BonucciApós apagar criticas a Neymar, Felipe Neto explica situaçãoJuventus pode oferecer Bernardeschi em troca por Jorginho, do ChelseaArsenal planeja renovar contrato de Aubameyang após especulaçõesSérgio Conceição pode alcançar feito histórico no futebol portuguêsMessi não ativa cláusula e segue no Barcelona por mais uma temporada E MAIS:

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