Luiz Henrique, do Moreirense, relata ansiedade para o retorno do Campeonato Português

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O campeonato português retorna a partir desta quarta-feira (3) depois de quase três meses sem jogos devido a pandemia do COVID-19. Ex-Náutico, o volante Luiz Henrique, do Moreirense, falou da ansiedade para voltar aos gramados. A sua equipe visita o Boavista, no sábado (6), às 17h15 (horário de Brasília), pela 25ª rodada da Liga NOS.

- A expectativa é grande para o retorno do campeonato e que a nossa equipe volte bem, com vitórias como vínhamos antes da parada com seis jogos sem perder. A cada dia que se aproxima do dia do jogo a ansiedade vai aumentando porque é complicado ficar sem jogar e só treinando - disse Luiz Henrique, que também relatou a atual situação do coronavírus em solo português.

- Eu particularmente não estou com receio porque nota-se que o vírus aqui está tranquilo. O pessoal tomou cuidado no começo e a situação está melhor, mas sempre tomamos os cuidados usando máscara e os itens necessários. Também vamos fazer exames antes dos jogos para entrar em campo a maior tranquilidade possível - concluiu.