Luiz Fernando vibra com atuação: 'Feliz emais'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio teve uma noite histórica. Diante do Aragua-VEN, o Tricolor ligou o seu rolo compressor, venceu por 8 a 0 e manteve o 100% na Copa Sul-Americana.

Autor de dois gols, o atacante Luiz Fernando não escondeu a sua satisfação com o placar elástico e o foco de manter a invencibilidade na competição.

‘Estar marcando dois gols, ajudar a equipe, é um resultado positivo, pois sabíamos que uma vitória em casa seria bom para nós ficarmos na liderança ainda mais. Estou feliz demais. Especial, né. Marcando dois gols numa competição como a Sul-Americana. Estou muito feliz’, afirmou.