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futebol

Luiz Fernando vibra com atuação: 'Feliz emais'

Atacante marcou dois gols na goleada do Tricolor por 8 a 0 na Copa Sul-Americana...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 00:15

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 00:15
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio teve uma noite histórica. Diante do Aragua-VEN, o Tricolor ligou o seu rolo compressor, venceu por 8 a 0 e manteve o 100% na Copa Sul-Americana.
Autor de dois gols, o atacante Luiz Fernando não escondeu a sua satisfação com o placar elástico e o foco de manter a invencibilidade na competição.
‘Estar marcando dois gols, ajudar a equipe, é um resultado positivo, pois sabíamos que uma vitória em casa seria bom para nós ficarmos na liderança ainda mais. Estou feliz demais. Especial, né. Marcando dois gols numa competição como a Sul-Americana. Estou muito feliz’, afirmou.
Com o resultado, o Tricolor segue tranquilo na ponta da chave H, com 9 pontos conquistados.

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