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futebol

Luiz Fernando faz balanço de primeiro ano no Japão: ‘Consegui corresponder nas partidas’

Atacante marcou três gols com a camisa do FC Osaka e conseguiu superar lesão
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LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 13:44

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 13:44

O primeiro ano de Luiz Fernando no Japão foi positivo. Apesar das duas lesões que o afastaram do gramado por cerca de 50 dias, o atacante conseguiu ter um bom desempenho com a camisa do FC Osaka. Pelo clube japonês, o brasileiro conseguiu balançar as redes três vezes.- Foi um ano muito agitado pra mim. Deixar o meu país para vir ao Japão foi uma grande mudança. Além do fora de campo, o estilo de jogo é diferente. O futebol é mais rápido, mais pegado. Tive que me adaptar o mais rápido possível porque sabia que o time precisava de mim dentro dos gramados. Agradeço à minha família, à minha namorada, meu empresário Rodrigo Takeda, à Prime Agência Esportiva. Fui feliz e consegui me adaptar rapidamente - disse o jogador.
O atacante ainda não definiu seu futuro, mas garantiu que dará o máximo por qualquer clube.
- Fiquei muito feliz de ter jogado esse ano aqui. Pude corresponder nas partidas que entrei. Em todos os jogos em que fui titular saí com a vitória. Isso é gratificante. É o resultado de um trabalho sério, de muita dedicação, muito foco. Espero ano que vem dar seguimento, independentemente de onde estiver.
Crédito: LuizFernandocomemorapassagempeloFCOsaka(Divulgação

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