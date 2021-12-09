Luiz Fernando faz balanço de primeiro ano no Japão: ‘Consegui corresponder nas partidas’

O primeiro ano de Luiz Fernando no Japão foi positivo. Apesar das duas lesões que o afastaram do gramado por cerca de 50 dias, o atacante conseguiu ter um bom desempenho com a camisa do FC Osaka. Pelo clube japonês, o brasileiro conseguiu balançar as redes três vezes.- Foi um ano muito agitado pra mim. Deixar o meu país para vir ao Japão foi uma grande mudança. Além do fora de campo, o estilo de jogo é diferente. O futebol é mais rápido, mais pegado. Tive que me adaptar o mais rápido possível porque sabia que o time precisava de mim dentro dos gramados. Agradeço à minha família, à minha namorada, meu empresário Rodrigo Takeda, à Prime Agência Esportiva. Fui feliz e consegui me adaptar rapidamente - disse o jogador.