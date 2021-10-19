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futebol

Luiz Fernando comenta boa fase no Japão: 'Obcecado por vencer'

Atacante do FC Osaka marcou um gol em três partidas pelo time japonês e quer balançar a rede mais vezes
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Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 13:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 13:52
Crédito: Luiz Fernando vive bom momento no Japão (Divulgação
“Brigador e fazedor de gols”. É assim que Luiz Fernando, atacante do FC Osaka, se define. O atleta, que balançou as redes uma vez em três jogos pelo time japonês, está na procura de mais tentos. Para ele, seu principal objetivo é vencer. Ele também revelou se espelhar em Luís Fabiano, o Fabuloso.- Eu sou obcecado por vencer. Gosto de sair vencedor seja em qual for a disputa. Eu nasci para vencer. Treino finalização todo dia para chegar no jog e, quando tiver uma oportunidade, convertê-la.Sempre procuro trabalhar dobrado. Tenho como referência o Luís Fabiano, pelas características um pouco parecidas, pelo estilo de jogo, por fazer gols.
Luiz também acredita que sua adaptação foi mais tranquila do que o esperado. Para ele, sua força de vontade o deixou mais tranquilo para superar os obstáculos.
- A minha adaptação foi muito rápida pelo fato de eu ter muita força de vontade. Acabei tirando isso de letra. Achei que seria uma barreira, mas acabou sendo a coisa mais tranquila pra mim. Posso dizer que não me atrapalha em nada o fato de estar em outro país Sempre tenho pessoas ao meu redor que me auxiliam. Isso me facilita bastante.

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