Luiz Fernando comenta boa fase no Japão: 'Obcecado por vencer'

“Brigador e fazedor de gols”. É assim que Luiz Fernando, atacante do FC Osaka, se define. O atleta, que balançou as redes uma vez em três jogos pelo time japonês, está na procura de mais tentos. Para ele, seu principal objetivo é vencer. Ele também revelou se espelhar em Luís Fabiano, o Fabuloso.- Eu sou obcecado por vencer. Gosto de sair vencedor seja em qual for a disputa. Eu nasci para vencer. Treino finalização todo dia para chegar no jog e, quando tiver uma oportunidade, convertê-la.Sempre procuro trabalhar dobrado. Tenho como referência o Luís Fabiano, pelas características um pouco parecidas, pelo estilo de jogo, por fazer gols.