Luiz Fernando comenta adaptação ao futebol japonês: ‘Preparado para ajudar a equipe’

Dando seus primeiros passos no FC Osaka, do Japão, o jogador brasileiro Luiz Fernando ainda não entrou em campo oficialmente pelo clube. Se adaptando ao país, o atleta já tem seus objetivos em sua mente: conquistar o título e o acesso.
Veja a tabela do Francês- Ainda não pude estrear porque cheguei recentemente. Estamos aguardando o início do returno, que se inicia no próximo mês, e estou preparado para ajudar a equipe a conquistar os objetivos da temporada, que são o título e o acesso - disse.
Luiz Fernando também comentou sobre as diferenças do futebol japonês para o brasileiro e ainda revelou que a grama sintética foi um dos problemas encontrados por ele no país asiático.
- A cultura é totalmente diferente. Consegui me adaptar com muita força de vontade. A comunicação é um pouco difícil, além do campo ter grama sintética. É um futebol muito rápido, bastante diferente do Brasil. Aqui tem muita velocidade nos treinos e jogos, é um povo muito intenso. Mesmo após o final do treino, eles gostam que você continue treinando. Mesmo após os jogos temos alguns treinamentos. A todo momento o jogador tem que se preparar - concluiu.