Luiz Fernando comenta adaptação ao futebol japonês: ‘Preparado para ajudar a equipe’

Crédito: Divulgação / FC Osaka

Dando seus primeiros passos no FC Osaka, do Japão, o jogador brasileiro Luiz Fernando ainda não entrou em campo oficialmente pelo clube. Se adaptando ao país, o atleta já tem seus objetivos em sua mente: conquistar o título e o acesso.

Veja a tabela do Francês- Ainda não pude estrear porque cheguei recentemente. Estamos aguardando o início do returno, que se inicia no próximo mês, e estou preparado para ajudar a equipe a conquistar os objetivos da temporada, que são o título e o acesso - disse.

Luiz Fernando também comentou sobre as diferenças do futebol japonês para o brasileiro e ainda revelou que a grama sintética foi um dos problemas encontrados por ele no país asiático.