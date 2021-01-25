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Luiz Felipe Scolari e Cruzeiro entram e acordo e o treinador não comanda mais o time mineiro

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 25 de janeiro. O técnico ficou à frente da equipe em 21 partidas na Série B e salvou o time do rebaixamento...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 10:46

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 10:46
Crédito: A segunda passagem de Felipão pelo Cruzeiro durou apenas três meses-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A segunda passagem de Felipão pelo Cruzeiro foi encerrada na manhã desta segunda-feira, 25 de janeiro. O clube e o treinador entraram em um acordo e rescindiram o contrato, que iria até o fim de 2022.
Scolari nem irá comandar o time na última partida da Raposa na Série B, contra o Paraná, sexta-feira, 29 de janeiro, em Cu;ritiba. O clube enviou um comunicado à imprensa sobre a saída do treinador, que chegou ao Cruzeiro em outubro, com a missão de tirar o time da zona do rebaixamento, evitar a queda para a Série C e iniciar um projeto de recuperação, que deveria ir até o fim do ano que vem.
O comandante, multicampeão, conseguiu evitar a queda do time mineiro, mas andava insatisfeito com promessas feitas e não cumpridas, principalmente a dificuldade do clube em manter em dia os salários dos atletas. Em várias entrevistas pedia mais segurança para continuar no cargo.
Nesta passagem pelo clube, foram 21 jogos, com nove vitórias, oito empates e quatro derrotas. A comissão técnica de Felipão também deixa o clube: Paulo Turra e Carlos Pracideli (auxiliares técnicos) e Anselmo Sbragia (preparador físico).
No contrato do técnico havia uma multa de R$ 10 milhões em caso de demissão. Porém, se Scolari optasse por deixar a Raposa, não haveria o pagamento de multa.
CONFIRA A TABELA DA RETA FINAL DA SÉRIE B Confira o anúncio feito pelo Cruzeiro​O Cruzeiro Esporte Clube e Luiz Felipe Scolari decidiram, em consenso, terminar a segunda passagem do treinador multicampeão pela Raposa.
Colaborando com o Clube em seu momento mais desafiador na história, Scolari e sua comissão técnica cumpriram a importante missão de recuperar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, tendo dirigido a equipe celeste em 21 partidas, somando nove vitórias, oito empates e quatro derrotas.
Considerando as duas passagens, Luiz Felipe Scolari dirigiu o Cruzeiro em 96 partidas, obtendo 49 vitórias, 31 empates e 16 derrotas.
O Cruzeiro agradece e reconhece todo o trabalho, dedicação e profissionalismo de Felipão e seu staff para com o Clube neste momento importante, e deseja toda sorte e felicidade ao técnico campeão do mundo e sua comissão.

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