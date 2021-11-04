Luiz Felipe celebra primeira vitória do Belenenses SAD na Liga: 'Traz confiança'

No último domingo, o goleiro Luiz Felipe ajudou o Belenenses SAD a conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Português. A equipe do camisa 1 bateu por 2 a 1 o Santa Clara para dar um salto na tabela de classificação da Primeira Liga. Após a partida, o jogador brasileiro celebrou a conquista dos três pontos.- Foi uma vitória importante, a primeira no campeonato e em nosso retorno a casa, o Estádio do Jamor. Traz confiança para a sequência da competição e estou muito feliz pela vitória e empenho de todos - disse Luiz Felipe.
Cria da base do Internacional, Luiz Felipe chegou ao Belenenses SAD no início desta temporada e logo assumiu a titularidade do clube português, com 12 jogos realizados até o momento.
O Belenenses SAD subiu para a 14ª colocação do Campeonato Português, com oito pontos. Neste sábado, a equipe visita o Portimonense, às 15h (horário de Brasília).
- Estamos conseguindo absorver as ideias do novo mister e tenho certeza que só temos coisas boas pela frente - projetou.
Com 37 defesas, o brasileiro é líder neste ranking entre todos os goleiros da Liga no SofaScore.