Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luiz Felipe celebra primeira vitória do Belenenses SAD na Liga: 'Traz confiança'

A equipe portuguesa do goleiro brasileiro venceu por 2 a 1 o time do Santa Clara, no último domingo
LanceNet

04 nov 2021 às 19:50

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 19:50

Crédito: Divulgação / Belenenses
No último domingo, o goleiro Luiz Felipe ajudou o Belenenses SAD a conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Português. A equipe do camisa 1 bateu por 2 a 1 o Santa Clara para dar um salto na tabela de classificação da Primeira Liga. Após a partida, o jogador brasileiro celebrou a conquista dos três pontos.- Foi uma vitória importante, a primeira no campeonato e em nosso retorno a casa, o Estádio do Jamor. Traz confiança para a sequência da competição e estou muito feliz pela vitória e empenho de todos - disse Luiz Felipe.
Cria da base do Internacional, Luiz Felipe chegou ao Belenenses SAD no início desta temporada e logo assumiu a titularidade do clube português, com 12 jogos realizados até o momento.
O Belenenses SAD subiu para a 14ª colocação do Campeonato Português, com oito pontos. Neste sábado, a equipe visita o Portimonense, às 15h (horário de Brasília).
- Estamos conseguindo absorver as ideias do novo mister e tenho certeza que só temos coisas boas pela frente - projetou.
Com 37 defesas, o brasileiro é líder neste ranking entre todos os goleiros da Liga no SofaScore.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados