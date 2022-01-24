Luiz Felipe celebra convocação para a seleção italiana: 'Feliz e honrado'

Titular absoluto na defesa da Lazio, o zagueiro Luiz Felipe foi convocado nesta segunda-feira pelo técnico Roberto Mancini para um período de treinos da seleção da Itália. Natural de São Paulo, o defensor de 24 anos está no País da Bota desde 2016, mas possui nacionalidade italiana desde 2015. Esta é a primeira convocação do atleta, que agradeceu pela confiança do treinador da Azzurri. Luiz Felipe também citou que recentemente teve pouco contato da Seleção Brasileira, apesar de ter jogador com a Amarelinha nas divisões de base.

- Gostaria de agradecer, demais, a confiança do professor Mancini e de toda a comissão técnica da seleção italiana. Criei uma relação bem forte com o país e é uma honra poder defender uma equipe nacional com tamanha tradição no sistema defensivo, que é onde eu jogo. Isso é sinal de que o trabalho está sendo bem feito, reconhecido e valorizado. Será uma enorme honra - disse Luiz Felipe.

- Já tive algumas oportunidades de jogar nas seleções de base do Brasil e não há palavras para descrever a alegria que senti por defender o meu país. Mesmo nessa época, a comissão técnica italiana sempre deixou claro o interesse em contar comigo. Além disso, de um tempo pra cá, tive pouco contato da seleção principal do Brasil e o pessoal da seleção italiana jamais deixou de reforçar a confiança no meu futebol - completou.

+ Tabela das Eliminatórias Europeias e da repescagem para a Copa do Mundo​ Luiz Felipe fez parte do ciclo olímpico da Seleção Brasileira para os Jogos de Tóquio, mas não foi liberado pela Lazio para o Pré-Olímpico de 2020. De fora das Olimpíadas, o defensor afirmou que já pensa na possibilidade de defender a seleção tetracampeã mundial há algum tempo.

- É uma decisão que, há muito tempo, venho refletindo e conversando com minha família e com meus empresários. Como disse, não é de hoje que o professor Mancini demonstrou interesse em contar comigo e, após pensar muito, cheguei à conclusão de que havia chegado a hora de aceitar essa convocação e defender a Itália. Estou muito feliz e honrado - finalizou.

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Luiz Felipe tem 131 partidas disputadas pela Lazio, com dois gols marcados e três assistências. Ele conquistou três títulos pela Biancocelesti: duas Supercopas da Itália (2017/18 e 2019/20) e uma Copa da Itália (2018/19). Na atual temporada, o zagueiro disputou 26 jogos, todos como titular.