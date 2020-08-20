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futebol

Luiz Araújo mira vaga na Liga dos Campeões novamente com o Lille

Atacante se destacou na temporada 2019/20 e é uma das esperanças da equipe francesa...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 15:32

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:32

Crédito: Divulgação / Lille
Em sua quarta temporada no Lille, da França, o atacante Luiz Araújo vem se destacando cada vez mais na Europa. No próximo sábado, começa o Campeonato Francês e sua equipe enfrenta Rennes na estreia da competição nacional.O brasileiro afirmou que o bom desempenho nas partidas preparatórios de pré-temporada faz o time chegar preparado para a temporada e acredita que o clube brigará na parte de cima da tabela.
- Estou empolgado para o início da temporada porque nosso time está muito focado e preparado. Fizemos bons jogos na pré-temporada e também fomos muito bem em 2019/20, então creio que chegaremos forte nas competições e brigaremos por grandes coisas - comentou.
Na temporada passada, o Lille terminou a Ligue 1 um ponto atrás do próprio Rennes, e com o término da competição antecipadamente por conta da pandemia da Covid-19 não conseguiu avançar na briga pela vaga na Liga dos Campeões. O jogador afirmou que o objetivo da equipe é se garantir no principal campeonato continental e enxerga um equilíbrio maior com a presença reduzida das torcidas nos jogos.
- Ficamos a um ponto do Rennes e quase conseguimos a vaga na Champions League, então nosso objetivo é conquistar essa vaga e temos um elenco qualificado para brigar na parte de cima da tabela. Agora que praticamente não tem público nas partidas, acredito que haverá um equilíbrio maior em todos os jogos e será um campeonato difícil - concluiu.

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