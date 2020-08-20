Luiz Araújo mira vaga na Liga dos Campeões novamente com o Lille

Crédito: Divulgação / Lille

Em sua quarta temporada no Lille, da França, o atacante Luiz Araújo vem se destacando cada vez mais na Europa. No próximo sábado, começa o Campeonato Francês e sua equipe enfrenta Rennes na estreia da competição nacional.O brasileiro afirmou que o bom desempenho nas partidas preparatórios de pré-temporada faz o time chegar preparado para a temporada e acredita que o clube brigará na parte de cima da tabela.

- Estou empolgado para o início da temporada porque nosso time está muito focado e preparado. Fizemos bons jogos na pré-temporada e também fomos muito bem em 2019/20, então creio que chegaremos forte nas competições e brigaremos por grandes coisas - comentou.

Na temporada passada, o Lille terminou a Ligue 1 um ponto atrás do próprio Rennes, e com o término da competição antecipadamente por conta da pandemia da Covid-19 não conseguiu avançar na briga pela vaga na Liga dos Campeões. O jogador afirmou que o objetivo da equipe é se garantir no principal campeonato continental e enxerga um equilíbrio maior com a presença reduzida das torcidas nos jogos.