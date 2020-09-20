futebol

Luiz Araújo marca, mas Lille cede empate ao Olympique no Francês

Brasileiro, formado no São Paulo, abriu o placar para os visitantes, mas Germain deixou tudo igual aos 40 do segundo tempo e evitou a segunda derrota seguida de Marselha...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 19:05

LanceNet

Crédito: NICOLAS TUCAT / AFP
O Olympique de Marselha empatou com o Lille em 1 a 1, neste domingo, em casa, em partida valida pela quarta rodada do Campeonato Francês e, com isso, evitou a segunda derrota consecutiva no torneio.
O brasileiro Luiz Araújo, formado no São Paulo, abriu o placar para o Lille, mas Valère Germain deixou tudo igual para o Olympique no fim. Outro destaque em campo foi o goleiro Mandanda, da equipe de Marselha, com boas defesas. Alvaro Gonzalez, acusado de racismo contra Neymar, jogou durante todo o confronto.
O Lille marcou logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Luiz Araújo infiltrou a área e chutou rasteiro, sem chances para Mandanda. O ex-jogador do São Paulo quase fez o segundo em cobrança de falta que acertou a trave. O empate saiu aos 40 minutos, em cabeceio de Germain, após escanteio.
Com o empate, o Olympique chega a sete pontos, após duas vitórias, um empate e uma derrota, na sétima posição. Já o Lille é o 5º colocado, com oito pontos.
Na próxima rodada, o Olympique receberá o Metz, no sábado, às 16h (horário de Brasília). O Lille enfrenta o Nantes em casa, na sexta, às 16h.

