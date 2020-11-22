Luiz Araújo marca, Lille vence mais uma e segue na cola do líder PSG; Lyon também venceu na rodada

Pela 11ª rodada do Campeonato Francês, o Lille venceu mais uma. A vítima da vez foi o Lorient, que jogando fora de casa, perdeu por 4 a 0. Yazici, duas vezes, Luiz Araújo e Jonathan David foram os autores dos gols.
Com a vitória, o Lille se manteve na cola do líder Paris Saint-Germain, que soma 24 pontos. O vice-líder chegou aos 22 e tem seis vitórias, quatro empates e uma derrota.
Também pela 11ª rodada, o Lyon venceu o Angers por 1 a 0 e se manteve na terceira colocação, com 20 pontos. Kadewere foi o autor do único gol da partida.
OUTROS RESULTADOSNantes 1 x 1 MetzDijon 0 x 1 LensMontpellier 4 x 3 StrasbourgReims 0 x 1 Nimes