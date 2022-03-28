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futebol

Luiz Antônio segue vivo na busca de título estadual histórico

Na final interiorana do Catarinense, Brusque e Camboriú disputarão a taça em 2022...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 10:00
O Brusque está classificado para a final do Campeonato Catarinense, algo que tem um significado importante para o clube e, em especial, para o volante Luiz Antônio, que vai em busca do bicampeonato da competição. Em 2017, ele conquistou o torneio com a Chapecoense e, cinco anos depois, o camisa 7 da equipe quadricolor pode voltar a fazer história e marcar o nome no campeonato estadual de Santa Catarina.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Guardo com muito carinho aquele título, principalmente, porque fiz o gol que deu a vantagem para Chapecoense conquistar o Catarinense. O primeiro gol ainda não saiu com a camisa do Brusque, mas já brinquei com o elenco que estou guardando esse momento para decisão como aconteceu em 17 - contou.
Luiz ainda ressaltou a campanha regular do Brusque em toda campeonato até chegar a decisão diante do Camboriú. Decisão essa, aliás, que recoloca dois times do interior do estado na decisão da elite depois de seis anos. Na última oportunidade, Chapecoense e Joinville haviam definido o campeão com a Chape levando a melhor.
- Quando fui apresentado disse que iríamos brigar pelo título estadual. Algumas pessoas acharam um discurso pronto, mas não era, e provamos durante toda a competição. Fizemos uma ótima primeira fase, aproveitamos as vantagens pela melhor campanha e, agora, queremos voltar a trazer alegria para cidade que não é campeã catarinense há 30 anos. Claro, respeitando o Camboriú, que, inclusive empatamos na primeira fase e nos impôs bastante dificuldade - finalizou.
Crédito: Divulgação/Brusque

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