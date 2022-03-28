Luiz Antônio segue vivo na busca de título estadual histórico

O Brusque está classificado para a final do Campeonato Catarinense, algo que tem um significado importante para o clube e, em especial, para o volante Luiz Antônio, que vai em busca do bicampeonato da competição. Em 2017, ele conquistou o torneio com a Chapecoense e, cinco anos depois, o camisa 7 da equipe quadricolor pode voltar a fazer história e marcar o nome no campeonato estadual de Santa Catarina.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Guardo com muito carinho aquele título, principalmente, porque fiz o gol que deu a vantagem para Chapecoense conquistar o Catarinense. O primeiro gol ainda não saiu com a camisa do Brusque, mas já brinquei com o elenco que estou guardando esse momento para decisão como aconteceu em 17 - contou.