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futebol

Luiz Antonio marca seu primeiro gol pelo Ajman

Meio-campista está atuando nos Emirados Árabes e também contribuiu com uma assistência...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 12:12

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 12:12
Crédito: Divulgação
O meia Luiz Antonio marcou o primeiro gol com a camisa do Ajman, dos Emirados Árabes. Neste sábado, a equipe venceu o Khor Fakkan, fora de casa, por 3 a 2. Luiz marcou o primeiro gol e contribuiu com uma assistência no terceiro.
- Todo gol e vitória são importantes, mas esse momento foi especial. Faltando três rodadas para o fim do campeonato voltamos a depender apenas de nós para nos mantermos na elite do futebol do país. Então, essa vitória e esse gol foram cruciais e tem um significado muito grande para todo o grupo - explicou Luiz Antonio, que defendeu na temporada passada o Baniyas.O Ajman volta a campo apenas no inicio de maio pelo Campeonato Emiradense. A equipe enfrenta no próximo dia 3 o Jazira Abu Dhabi. Faltando três rodadas para o fim da competição a equipe segue na disputa para permanecer na primeira divisão. Além do Jazira, enfrenta o Sharjah e, na última rodada, o rival direto pela permanência na elite; o Al Fujairah.

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