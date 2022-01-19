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futebol

Luiz Antonio chega ao Brusque em busca do bicampeonato Catarinense na carreira

Meia foi campeão com a Chapecoense em 2017, sendo fundamental na campanha...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 19:48

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 19:48

Campeão Catarinense em 2017 com a Chapecoense, o meia Luiz Antonio retorna para o futebol de Santa Catarina, em busca do bicampeonato estadual vestindo a camisa do Brusque, que não vence a competição desde 1992 e conta com a experiência do jogador ex-Flamengo para chegar ao título.- O campeonato catarinense é sempre muito disputado. Pelo menos quatro clubes brigam diretamente pelo título. Temos boas equipes no estado e o elenco do Brusque entra na competição para ser protagonista - afirmou.
Luiz Antonio foi personagem primordial no título da Chape em 2017. No primeiro jogo da final a equipe venceu o Avaí por 1 a 0, na Ressacada, com gol do meia, e mesmo com revés no segundo confronto se sagrou campeão catarinense devido a melhor campanha.
- As lembranças do Campeonato Catarinense são as melhores possíveis para mim. Quero poder contribuir dentro de campo e somar com experiência. A torcida quadricolor pode ter certeza que vamos brigar pelo título. Aceitei o desafio de vestir essa camisa justamente por isso - explicou o meia.O Brusque estreia no Catarinense neste sábado (22) , fora de casa, contra o Concórdia, no primeiro dos 11 jogos da primeira fase do estadual.
Crédito: Foto:Divulgação/BrusqueFutebolClube

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