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futebol

Luiz Antônio assina com o Ajman, do Emirados Árabes, por um ano

Aos 29 anos, meio-campista brasileiro deve utilizar a camisa de número 88 e recusou propostas de clubes do Campeonato Brasileiro para retornar ao país...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 13:20

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 13:20

Crédito: Divulgação
O volante Luiz Antonio, revelado pelo Flamengo, está de volta ao mundo árabe. Luiz assinou por uma temporada com o Ajman, dos Emirados. Essa é a terceira passagem do atleta pelo futebol asiático. Já tendo atuado pelo Shabab, da Arábia Saudita e Baniyas, dos Emirados Árabes. Antes do acerto com o Ajman, Luiz Antonio recebeu propostas no Brasil do Botafogo e de outros dois clubes da Série A, mas acabou optando pelo exterior.- Agradeço a Deus pela oportunidade de retornar aos Emirados. Certamente um dia de muita alegria e responsabilidade. Sempre fui muito bem no mundo árabe e as portas naturalmente ficaram abertas para uma volta. A caminhada será desafiadora no Ajman, que luta para permanecer na primeira divisão, mas vontade e comprometimento não faltarão. A ideia é já estar pronto para jogar na sexta-feira contra o Dhafra - explicou o jogador que deve atuar com o número 88.
O Ajman ocupa a 13ª colocação na tabela do campeonato e está a um ponto do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Fujairah.

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