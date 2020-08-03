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Luisão também faz parte da nova comissão de Jesus no Benfica

Ex-zagueiro e ídolo do clube será auxiliar do treinador português e era desejo do presidente Luís Filipe Vieira por conta de sua experiência e liderança dentro das Águias...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 11:07

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:07

Crédito: Divulgação
A comissão do novo Benfica comandado por Jorge Jesus está sendo montada e Luisão, ex-zagueiro e ídolo do clube, será integrante e irá ser auxiliar do treinador português, de acordo com o jornal “A Bola”. Aos 39 anos, o brasileiro chega para ser o braço direito do ex-técnico do Flamengo após seis anos trabalhando juntos nas Águias.
O presidente Luís Filipe Vieira também tinha o interesse de recuperar Luisão para uma função na nova equipe técnica. Tanto o mandatário quanto Jesus estavam alinhados na decisão de trazer o atleta com experiência de 16 temporadas no Benfica para que sua capacidade de liderança seja aproveitada pelo plantel.
O treinador português será apresentado nesta segunda-feira e fez sua primeira postagem nas redes sociais como membro do Benfica. Os trabalhos para a próxima temporada já devem começar a partir do dia 10 de agosto.

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