Luísa Rosa faz história ao virar a primeira mulher diretora da CBF

Nesta segunda-feira (26), Luísa Rosa, arquiteta esportiva, assumiu o cargo de diretora na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), essa ocupação jamais teve uma mulher no comando. Ela ficará encarregada da Diretoria de Infraestrutura, sua nomeação veio a partir do presidente Ednaldo Rodrigues.A arquiteta, que já trabalhou no comitê Organizador da próxima Copa do Mundo, terá como uma das primeiras funções a ampliação da Granja Comary, local em Teresópolis que recebe os treinos da Seleção Brasileira.