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futebol

Luísa Rosa faz história ao virar a primeira mulher diretora da CBF

A dirigente chega com a tarefa de desenvolver a ampliação da Granja Comary...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 18:34
Nesta segunda-feira (26), Luísa Rosa, arquiteta esportiva, assumiu o cargo de diretora na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), essa ocupação jamais teve uma mulher no comando. Ela ficará encarregada da Diretoria de Infraestrutura, sua nomeação veio a partir do presidente Ednaldo Rodrigues.A arquiteta, que já trabalhou no comitê Organizador da próxima Copa do Mundo, terá como uma das primeiras funções a ampliação da Granja Comary, local em Teresópolis que recebe os treinos da Seleção Brasileira.
A chegada de Luísa é reflexo da nova gestão da entidade, Ednaldo Rodrigues possui o anseio de tornar a CBF mais plural ao colocar mulheres em comandos da instituição. Provavelmente, mais mulheres devem nomeadas para diretorias nos próximos dias.
Crédito: (Foto:ThaisMagalhães/CBF

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