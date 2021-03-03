Luis Suárez vê clássico com o Real como jogo especial, e valoriza liderança do Atlético de Madrid na LaLiga

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O Atlético de Madrid se prepara para um dos compromissos mais importantes da temporada. Neste domingo, a equipe Colchonera vai enfrentar o Real Madrid pela LaLiga Santander. Na entrevista para a LaLiga World desta semana, o atacante Luis Suárez disse que um confronto diante de Los Blancos é muito motivador.

Veja a tabela do Espanhol- Todas as partidas contra o Real Madrid são especiais. É aquele jogo que todo jogador sonha em jogar. São confrontos lindos de se disputarem. Agora temos a chance de uma revanche pelo jogo do primeiro turno, e também para demonstrarmos que queremos ganhar a LaLiga - afirmou o jogador.

Nos últimos jogos, o time de Diego Simeone deixou alguns pontos pelo caminho, especialmente contra o Levante em que a equipe somou apenas um ponto em seis disputados, o que deixou a disputa pelo título da LaLiga Santander mais aberto do que estava durante o primeiro turno. Contudo, para Suárez, o campeonato é de alto nível e todos os times podem roubar pontos.

- Disputamos uma Liga em que é difícil manter a regularidade, porque é muito competitiva. Qualquer time pode tirar pontos dos outros, isso valoriza ainda mais a nossa colocação, e temos que seguir essa linha para chegarmos ao objetivo final - analisou o atacante.

Quando o centroavante uruguaio chegou ao Atleti, houve uma dúvida se o jogador poderia manter o nível de atuação e o mesmo faro artilheiro mostrado no FC Barcelona, pela maneira como o time de Simeone atua. Entretanto, Suárez continua brilhando na Espanha e briga pela artilharia da LaLiga com Lionel Messi. Para o jogador, o maior mérito é a qualidade dos companheiros de time.

- Estou em um time onde muita gente pensa que é difícil marcar gols. Mas, com a qualidade dos jogadores que temos, se torna fácil - disse o atleta.

O grande sonho do Atlético de Madrid na atual temporada é voltar a conquistar o título da LaLiga Santander. Não à toa, o clube contratou Luis Suárez. O uruguaio quer contribuir para que o Atleti volte a erguer a taça. Os Colchoneros se sagraram campeões da LaLiga pela última vez na temporada 2013/14.

- Já tem um tempo que o Atlético de Madrid não é campeão. Então, eu como jogador tenho esta meta de ajudar o clube a conquistar este título - finalizou.