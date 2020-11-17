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futebol

Luis Suárez tentou renovação de contrato com Barça até 2024

Atacante gostaria de jogar com a camisa blaugrana até os 37 anos, mas dirigentes barraram a hipótese por conta da idade e rendimento do veterano...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 08:22

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 08:22

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
O atacante Luis Suárez pediu para renovar com o Barcelona por quatro temporadas, revelou o programa “Onze” da TV3. Apesar de ter contrato até 2021, o uruguaio queria seguir no clube até os 37 anos, mas os dirigentes blaugranas não enxergaram bem a ideia por conta da idade do veterano e seu rendimento.A chegada do técnico Ronald Koeman pôs ponto final na passagem do centroavante pela Catalunha. O holandês entrou em contato com o jogador, que estava de férias ao fim da temporada, e disse que o atleta não faria parte do plano de renovação do elenco. Assim, o camisa nove foi contratado pelo Atlético de Madrid, com quem tem contrato até 2022.
Suárez teve um ótimo início com a camisa colchonera e em seis jogos pelo Campeonato Espanhol “El Pistolero” já anotou cinco gols e deu uma assistência. O atacante não enfrenta seu ex-time neste sábado por ter testado positivo para a Covid-19 na última segunda-feira. O jogador também não enfrenta a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

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