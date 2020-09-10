Luis Suárez tem preferência em assinar pelo Atlético de Madrid

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Luis Suárez ainda não definiu seu futuro. De acordo com o "Deportes Cuatro", o atacante uruguaio negocia com o Atlético de Madrid e prefere permanecer na Espanha.

Suárez também atrai interesse da Juventus. O atacante está em negociações avançadas com o clube italiano, mas o atacante vê com bons olhos uma ida ao Atlético de Madrid.