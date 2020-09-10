Luis Suárez tem preferência em assinar pelo Atlético de Madrid

Luis Suárez ainda não definiu seu futuro. De acordo com o "Deportes Cuatro", o atacante uruguaio negocia com o Atlético de Madrid e prefere permanecer na Espanha.
Suárez também atrai interesse da Juventus. O atacante está em negociações avançadas com o clube italiano, mas o atacante vê com bons olhos uma ida ao Atlético de Madrid.
Luis Suárez seria titular no Atlético de Madrid e isso é um dos principais fatores que o uruguaio leva em consideração. Simeone é fã do jogador, mas o problema é o alto salário que o camisa 9 recebe.