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futebol

Luis Suárez não fica no Barcelona para a próxima temporada

Ronald Koeman, novo comandante da equipe, conversou com uruguaio nesta segunda-feira e disse que atleta não faz parte dos seus planos para o futuro do clube...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 08:54

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 08:54
Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
O atacante Luis Suárez soube por Ronald Koeman que não faz parte do projeto do novo treinador para o Barcelona, segundo a “RAC1”. O uruguaio que está de férias deve buscar uma rescisão contratual para o último ano de vínculo que tem assinado com o clube culé e procurar uma nova equipe para a próxima temporada.O treinador holandês ligou para o atacante nesta segunda-feira para conversar brevemente com o jogador. Os treinos do clube estão marcados para ter início no próximo dia 31 de agosto e não há informações se Suárez irá começar a se preparar com o grupo ou se chega na Catalunha apenas para resolver questões burocráticas.
O uruguaio tem contrato até 2021, mas com mais um ano opcional caso entre em campo em 60% das partidas do Barcelona na temporada, o que é improvável neste momento. O atleta também já foi alvo de especulações em trocas envolvendo o meio-campista Donny van de Beek, mas fontes próximas ao jogador disseram que ele não retorna ao Ajax.

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