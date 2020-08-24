Luis Suárez não fica no Barcelona para a próxima temporada

O atacante Luis Suárez soube por Ronald Koeman que não faz parte do projeto do novo treinador para o Barcelona, segundo a “RAC1”. O uruguaio que está de férias deve buscar uma rescisão contratual para o último ano de vínculo que tem assinado com o clube culé e procurar uma nova equipe para a próxima temporada.O treinador holandês ligou para o atacante nesta segunda-feira para conversar brevemente com o jogador. Os treinos do clube estão marcados para ter início no próximo dia 31 de agosto e não há informações se Suárez irá começar a se preparar com o grupo ou se chega na Catalunha apenas para resolver questões burocráticas.