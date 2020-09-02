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futebol

Luis Suárez está próximo de acordo com a Juventus, diz jornalista

Gianluca Di Marzio afirma que questões econômicas já estão sendo discutidas e que conversas estão avançadas. Resta saber se atacante sairá livre ou não do Barcelona...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:46

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 08:46
Crédito: Reprodução/Instagram @luissuarez9
O atacante Luis Suárez está muito próximo de chegar em um acordo econômico com a Juventus, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. As conversas entre as partes parecem ter aumentado nos últimos dias e a Velha Senhora deu um grande passo para se aproximar da definição do negócio. Resta saber se o uruguaio seria liberado livremente pelo Barcelona ou não.Apesar de saber que não fará mais parte do elenco do clube catalão para a próxima temporada, o camisa nove está se preparando e comparecendo aos treinos marcados pelo técnico Ronald Koeman. Além da Juventus, o Paris Saint-Germain se mostrou muito interessado e Neymar estaria tentando convencer o amigo a ir para a França.
Os culés estão se desfazendo de medalhões que só tem apenas um ano de contrato, como é o caso de Suárez e Vidal e como era o de Rakitic, vendido ao Sevilla. O uruguaio e o chileno devem ser negociados nas próximas semanas, pois interesse não falta e os atletas ainda podem contribuir muito em novas equipes.

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