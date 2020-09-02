Luis Suárez está próximo de acordo com a Juventus, diz jornalista

O atacante Luis Suárez está muito próximo de chegar em um acordo econômico com a Juventus, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. As conversas entre as partes parecem ter aumentado nos últimos dias e a Velha Senhora deu um grande passo para se aproximar da definição do negócio. Resta saber se o uruguaio seria liberado livremente pelo Barcelona ou não.Apesar de saber que não fará mais parte do elenco do clube catalão para a próxima temporada, o camisa nove está se preparando e comparecendo aos treinos marcados pelo técnico Ronald Koeman. Além da Juventus, o Paris Saint-Germain se mostrou muito interessado e Neymar estaria tentando convencer o amigo a ir para a França.