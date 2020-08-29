Luis Suárez está no radar do Atlético de Madrid para próxima temporada

O Atlético de Madrid segue de perto a situação do atacante Luis Suárez, de acordo com o “As”, e pode ver o uruguaio como uma opção para o sistema ofensivo da próxima temporada. No entanto, caso o camisa nove saia sem custos da equipe blaugrana, os colchoneros poderiam esbarrar no salário do atleta, muito alto para os padrões do time da capital.

Além de fazer contas, o Atlético irá enfrentar a concorrência de diversos grandes clubes, mas Suárez é um atacante que o técnico Diego Simeone admira. A situação do veterano de 33 anos é comparada com a chegada de David Villa em 2013 e como a parceria do espanhol com Diego Costa deu certo para a equipe madrilenha.A equipe de Simeone deve ter paciência e primeiro aguardar se o jogador vai sair livre ou não do Barcelona. Caso deixe a equipe sem custos, o Atlético terá que liberar jogadores para aliviar a folha salarial do clube, principalmente com a saída de Diego Costa. O time espera, mas tem Luis Suárez no radar para a próxima temporada.