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Luis Suárez está no radar do Atlético de Madrid para próxima temporada

Diego Simeone, técnico colchonero, admira o atacante uruguaio que pode sair do Barcelona sem custos. No entanto, questão salarial é um fator que pode dificultar ida...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 09:52

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 09:52
Crédito: Reprodução/Instagram @luissuarez9
O Atlético de Madrid segue de perto a situação do atacante Luis Suárez, de acordo com o “As”, e pode ver o uruguaio como uma opção para o sistema ofensivo da próxima temporada. No entanto, caso o camisa nove saia sem custos da equipe blaugrana, os colchoneros poderiam esbarrar no salário do atleta, muito alto para os padrões do time da capital.
Além de fazer contas, o Atlético irá enfrentar a concorrência de diversos grandes clubes, mas Suárez é um atacante que o técnico Diego Simeone admira. A situação do veterano de 33 anos é comparada com a chegada de David Villa em 2013 e como a parceria do espanhol com Diego Costa deu certo para a equipe madrilenha.A equipe de Simeone deve ter paciência e primeiro aguardar se o jogador vai sair livre ou não do Barcelona. Caso deixe a equipe sem custos, o Atlético terá que liberar jogadores para aliviar a folha salarial do clube, principalmente com a saída de Diego Costa. O time espera, mas tem Luis Suárez no radar para a próxima temporada.

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